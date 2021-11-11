"Звезды советского экрана": Любовь Полищук

В январе 1986 года в Советском Союзе стал новый лидер – Михаил Горбачев. В новогоднюю ночь он обратился к американскому народу с поздравлениями и уверениями в нашем миролюбии. От имени американцев на советском телевидении выступил президент США Рональд Рейган. А для тех, кто не любил политику, была отдушина – кино. В эти дни на обложке первого номера журнала "Советский экран" в новом году блистала любимица публики Любовь Полищук.

Почему после съемок в фильме "12 стульев" Любовь Полищук пристыдила ее мама? Кто она – женщина-клоун или женщина-вамп? По какой причине сняли с эфира любимый фильм актрисы? Куда подевалась Маленькая Берта из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"? И какое требование режиссера детектива "Тайна черных дроздов" не устроило Любовь Полищук? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".