Памятник Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР, актеру Армену Джигарханяну. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественном мероприятии присутствовал сын артиста Степан, который поблагодарил всех присутствующих и отметил, что дело его отца продолжает жить, вспомнив в связи с этим успешную премьеру в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна", которая состоялась накануне.

Авторами памятника выступили заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян. Скульптура представляет из себя фигуру пожилого Джигарханяна, который сидит на гранитном монументе, изображающем театральные подмостки.

"Это одна из его очень знаковых ролей в спектакле "Беседы с Сократом" в постановке Театра Владимира Маяковского. Прообраз взят тот, по крайней мере, тот силуэт и та пластика, – они заложены в композицию. Все остальное, с точки зрения детализации и выражения, – это его личное", – рассказал Микаэль Согоян, отметив, что знал Джигарханяна с детства.

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября 2020 года, а церемония прощанияс ним состоялась 17 ноября. На ней присутствовали народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.

Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино. За свою творческую карьеру сыграл более 250 ролей в театре и кино. Он широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".

Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

