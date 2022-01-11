Продюсер Дзюник прокомментировал госпитализацию Прокловой

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Продюсер и актер Леонид Дзюник прокомментировал госпитализацию заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, она в больнице, но пока ничего о состоянии, к сожалению, не могу сказать. Что там происходит сейчас конкретно, не знаю, еще не связывался", – сказал Дзюник.

Он добавил, что также не обладает информацией, в какой больнице находится актриса.

Ранее стало известно, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию. По словам артистки Людмилы Поргиной, причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, предположительно, резкая смена погоды.

О том, что Проклову экстренно доставили в больницу в Москве, сообщали и некоторые СМИ. Отмечалось, что у актрисы наблюдалось повышенное давление и головокружение.

