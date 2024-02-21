В Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи из России

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Один из крупнейших банков Китая Bank of China продолжает принимать платежи от российских компаний, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнули в кредитной организации, в Пекине они пока могут принимать платежи как в рублях, так и в юанях.

Ранее стало известно, что якобы три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Говорилось, что такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил, что эти банки прекратили работу с российскими финансовыми организациями, которые находятся под санкциями. Он уточнил, что ограничения на прием платежей были введены с начала этого года.

Источник в российском банке рассказал газете, что ICBC и CCB отклоняют все платежи, которые поступают от финансовых организаций, находящихся под санкциями, вне зависимости от того, через какую систему они проходят. По его словам, китайская сторона объясняет отказы внутренней политикой компании.

Разумовский заявил, что сейчас власти Китая и России обсуждают данную проблему. По его словам, диалог был успешным и в КНР услышали позицию РФ. Он также считает, что проблемы в расчетах с КНР скоро начнут исправляться.

До этого агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье говорилось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.