В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о проверках банками КНР сделок клиентов РФ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что Китай начал проверять сделки с клиентами из РФ.

"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что внешнеэкономическая деятельность является чувствительной сферой. По его мнению, вряд ли кто-то станет рассуждать на эту тему.

Ранее агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье говорилось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.

Также сообщалось об усилении китайскими банками проверок своих клиентов на предмет связей с Россией. Это касается выходцев из РФ и компаний, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны.



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