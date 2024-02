Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Об этом сообщает газета "Известия".

"Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China", – указано в материале.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил, что эти банки прекратили работу с российскими финансовыми организациями, которые находятся под санкциями. Он уточнил, что ограничения на прием платежей были введены с начала этого года.

Источник в российском банке рассказал газете, что ICBC и CCB отклоняют все платежи, которые поступают от финансовых организаций, находящихся под санкциями, вне зависимости от того, через какую систему они проходят. По его словам, китайская сторона объясняет отказы внутренней политикой компании.

Отмечается, что некоторые крупные российские банки открыли свои представительства в КНР, что облегчает отправку платежей. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили газете, что филиал банка в Шанхае продолжает проводить платежи в юанях и рублях между КНР и РФ.

Разумовский заявил, что сейчас власти Китая и России обсуждают данную проблему. По его словам, диалог был успешным и в КНР услышали позицию РФ. Он также считает, что проблемы в расчетах с КНР скоро начнут исправляться.

Ранее сообщалось, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов начали вводить ограничения на работу с клиентами из РФ в связи с рисками вторичных санкций.

По данным СМИ, кредитные организации ОАЭ прекратили принимать средства из России, а также отправлять платежи российским клиентам. Помимо этого, банки начали закрывать счета компаниям, чьими собственниками являются россияне.

До этого агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье говорилось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.