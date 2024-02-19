Банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из России – СМИ

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Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов начали вводить ограничения на работу с клиентами из РФ в связи с рисками вторичных санкций. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на российских предпринимателей, налоговых и юридических консультантов, а также представителей "Деловой России".

По данным СМИ, кредитные организации ОАЭ прекратили принимать средства из России, а также отправлять платежи российским клиентам. Помимо этого, банки начали закрывать счета компаниям, чьими собственниками являются россияне.

Бизнесмены рассказали, что подобные проблемы с кредитными организациями ОАЭ были выявлены до вторичных санкций в декабре 2023 года после указа американского лидера Джо Байдена. По их словам, россияне сталкивались со сложностями весь прошлый год, однако ужесточились ограничения именно с сентября.

Сейчас предприятия России почти что не могут открыть счет в ОАЭ, уточнили предприниматели. Бизнесу из РФ разрешается только в частном порядке договориться с персональными менеджерами, однако это только до первой проверки.

В начале февраля в СМИ писали, что некоторые турецкие кредитные организации начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц. По данным источников, до декабря 2023 года в Турции было "два всеядных и два полувсеядных" с РФ банка.

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