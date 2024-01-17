Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими – СМИ

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Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими из-за опасений перед санкциями. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Собеседники издания заявили о случаях приостановки корреспондентских отношений и обработки платежей без формального закрытия договоров. При этом некоторые структуры турецких банков в РФ стали исключением.

С 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию были практически приостановлены. Структуры-экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки стали отправлять полученные средства назад, объясняя это тем, что сделки касаются "запрещенных товаров". Один из источников издания заявил, что такие проблемы вызваны мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Как ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в 2023 году экспорт товаров в РФ вырос на 16,9%. Торговый оборот оценили в 255,8 миллиарда долларов. Самыми распространенными оказались товары химической промышленности, автомобилестроения, а также фрукты и электроника.

