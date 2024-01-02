Экспорт турецких товаров в Россию вырос на 16,9% в 2023 году

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Объем турецкого экспорта в Россию в 2023 году вырос на 16,9%, превысив сумму в 255,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш экспорт увеличился на 0,6% по сравнению с 2022 годом и составил 255 миллиардов 809 миллионов долларов, побив рекорд в истории республики", – цитирует его РИА Новости.

Первое место по экспорту занял Стамбул. Товары в РФ также завозили из провинций Коджаэли, Измир, Бурса и Текирдаг.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в Россию за 11 месяцев вырос на 50,2% – до уровня в 100,33 миллиарда долларов.

