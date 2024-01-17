В Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из РФ в ближайшее время – СМИ

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Экспортерам в Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из России в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из фирм страны.

По его словам, на встрече с главой Ассамблеи экспортеров Турции Мустафой Гюльтепе стало известно, что решить полностью вопрос с почти прекратившимися платежами планируется после января. Собеседник агентства добавил, что у турецкого банковского сектора нет доказательств содействия обходу антироссийских санкций в стране.

Ранее сообщалось, что с 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию почти приостановлены. В СМИ отмечалось, что это связано с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в 2023 году экспорт товаров в РФ увеличился на 16,9%, а торговый оборот составил 255,8 миллиарда долларов.



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