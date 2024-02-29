Путин в послании к Федеральному собранию представит предвыборные тезисы

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Некоторые программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты РФ будут озвучены в рамках послания к Федеральному собранию. Об этом РИА Новости сообщила доверенное лицо действующего главы государства Марьяна Лысенко.

По ее словам, в этом году формат послания является необычным, так как уже через две недели пройдут выборы президента РФ.

"Работа идет с самого начала, много ездили по стране, собирали предложения. Путин очень внимательно относится к этой задаче. Я думаю, что многие ответы на вопросы мы сегодня услышим", – уточнила доверенное лицо действующего российского лидера.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля в Гостином Дворе. Выступление главы государства запланировано на 12:00 по московскому времени. Его будут показывать в кинотеатрах 20 городов страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что несколько иностранных СМИ будут тоже освещать мероприятие.

До этого президент РФ сообщал, что в послании он обозначит те задачи, которые будут целью на следующие шесть лет. Текст был подготовлен с учетом внутриполитического календаря РФ.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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