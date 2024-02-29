Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 12:00

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Владимир Путин обратится посланием к Федеральному собранию 29 февраля в Гостином Дворе. Начало выступления запланировано на 12:00 по московскому времени.

Послание российского президента будет транслироваться в кинотеатрах 20 городов страны. Как сообщила пресс-служба сети кинотеатров "Синема 5", показ будет организован в 23 кинотеатрах бренда. Сеанс бесплатный, наличие билета не потребуется. В столице трансляцию проведут в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".

Пресс-служба "Синема 5" добавила, что спрос на показ послания президента РФ оказался высоким. Так, жители Перми забронировали около половины мест в кинотеатре, расположенном в ТРЦ "iMALL Эспланада".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые зарубежные СМИ будут освещать мероприятие. С его слов, уже есть соответствующие обращения.

Он подчеркнул, что Путин лично работает над текстом послания, при подготовке он в день совершает десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.

Как рассказал сам глава государства, в своей речи он озвучит задачи, которые будут поставлены на следующие шесть лет. Послание будет подготовлено с учетом внутриполитического календаря России.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля