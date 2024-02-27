27 февраля, 13:25Политика
Песков прокомментировал информацию о трансляции послания Путина в кинотеатрах
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал показ в кинотеатрах интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, а также запланированную трансляцию послания главы государства Федеральному собранию.
По словам представителя Кремля, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано.
"Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно. Вот так к этому и относимся", – сказал Песков.
Ранее стало известно, что послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кино в 20 городах России. Показ будет в 23 кинотеатрах сети "Синема 5". Сеанс бесплатный, а наличие билета не требуется. В Москве трансляции организуют в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".
В сети подчеркнули, что послание президента России Федеральному собранию покажут в кинотеатрах бесплатно, чтобы его услышали как можно больше жителей. Спрос оказался везде высокий.
Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 в Гостином Дворе. Сам глава государства уточнил, что в своей речи он озвучит задачи, которые поставят на следующие шесть лет.
Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля
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