Песков прокомментировал информацию о трансляции послания Путина в кинотеатрах

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал показ в кинотеатрах интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, а также запланированную трансляцию послания главы государства Федеральному собранию.

По словам представителя Кремля, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано.

"Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно. Вот так к этому и относимся", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кино в 20 городах России. Показ будет в 23 кинотеатрах сети "Синема 5". Сеанс бесплатный, а наличие билета не требуется. В Москве трансляции организуют в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".

В сети подчеркнули, что послание президента России Федеральному собранию покажут в кинотеатрах бесплатно, чтобы его услышали как можно больше жителей. Спрос оказался везде высокий.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 в Гостином Дворе. Сам глава государства уточнил, что в своей речи он озвучит задачи, которые поставят на следующие шесть лет.

Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля