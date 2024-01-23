Путин рассказал о своем отце и методах воспитания в семье

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов рассказал о своем отце и методах воспитания в семье.

Президент РФ вспомнил свою семью во время ответа на вопрос, как воспитать настоящего мужчину. Он уточнил, что сам никогда не получал наставлений и советов, а воспитывался на личном примере отца.

Путин сказал, что никогда не видел своих родителей пьяными и не слышал от них бранных слов. Ответственность, по мнению российского лидера, проявляется в мелочах.

"Помню, как отец на лестнице, такой приставной, мы жили в коммуналке, и счетчик электрический был на площадке, помню, как он ползал и выписывал, знаете, там до копеечки все, что нужно заплатить за электроэнергию. И все вовремя делал", – рассказал президент.

Глава государства добавил, что его отец в 6 утра слушал гимн Советского Союза, затем уходил на работу. Также он встречался со своими боевыми товарищами, с другом, который спас ему жизнь, вытаскивая его с поля боя, подвергая при этом свою жизнь опасности, добавил Путин.

Лидер РФ считает, что человека в первую очередь воспитывает обстановка любви, доброжелательности, поддержки и доброго отношения друг к другу. Именно так, по его мнению, воспитываются дети в многодетных семьях.

Он заметил, что в современной жизни очень важно, чтобы человек всегда чем-то занимался, шел вперед, что касается и родителей. Когда ребенок видит, как живут родители, он в первые годы своей жизни копирует их, уверен политик.

Путин вспомнил семьи, где родители движутся вперед, тем самым подавая пример своим детям. Он выразил надежду, что участники СВО смогут успешно вернуться в гражданскую жизнь и двигаться дальше.

Президент заверил, что государство будет делать все от него зависящее, чтобы поддержать бойцов СВО. Залог успеха воспитания детей Путин видит в постоянном движении вперед, работе над собой вне зависимости от возраста и положения дел.

Кроме того, российский лидер поздравил всех участников встречи и всю страну с Годом семьи. Он пожелал самого доброго, успехов. Он назвал Год семьи важным общенациональным мероприятием.

Перед этим Путин, выступая на выставке "Россия" на ВДНХ, дал старт Году семьи в стране. Президент принял участие в церемонии в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые".

По его словам, РФ будет беречь ценности традиций семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах. Президент подчеркнул, что сегодня в других странах "предают забвению" традиционные семейные ценности, цинично разрушая и подменяя их.

Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ