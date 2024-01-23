РФ будет беречь традиционные ценности, в отличие от других стран – Путин

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Российская Федерация будет беречь ценности традиций семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии старта Года семьи в РФ.

Президент подчеркнул, что сегодня в других странах "предают забвению" традиционные семейные ценности, цинично разрушая и подменяя их.

"А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", – цитирует главу государства ТАСС.

2024 год объявлен в России Годом семьи, церемония открытия которого прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На церемонии Путин поговорил с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" и отметил, что многодетные семьи являются опорой России, поскольку именно в таких семьях воспитываются те качества, на которых держится страна.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать 23 января в России Днем многодетных семей.

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