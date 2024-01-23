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В России предложили сделать 23 января Днем многодетных семей в стране. Об этом первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая написала в своем телеграм-канале.

"Предлагаю 23 января сделать Днем многодетных семей России", – заявила политик.

Так парламентарий отреагировала на закон о мерах соцподдержки многодетных семей, который сегодня подписал Владимир Путин.

Согласно указу, многодетной является семья, имеющая троих и более детей. Подобный статус определяется бессрочно. Также в тексте документа указано, ﻿что ﻿меры социальной поддержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме.

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