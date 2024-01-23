Путин назвал многодетные семьи опорой России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что многодетные семьи являются опорой нашей страны. Об этом он сообщил на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

По его словам, именно в многодетных семьях воспитываются качества, на которых держится вся страна.

"Почему многодетная (семья. – Прим. ред.) так важна? Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом – семья", – подчеркнул президент РФ, добавив, что именно эти традиционные ценности поддерживает РФ.

Как утверждает глава государства, политика и экономика страны связаны с поддержкой семей, поэтому все национальные программы взаимодействуют с этим направлением.

Ранее Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не региональным. Он пообещал, что власти РФ подумают над решением этого вопроса.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что в России 23 января необходимо сделать Днем многодетных семей в стране.



Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в РФ