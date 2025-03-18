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18 марта, 19:15

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В Москве продолжается цифровизация в сфере социальной защиты

В Москве продолжается цифровизация в сфере социальной защиты

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Созданными в Москве мерами социальной поддержки пользуются около 4,5 миллиона горожан. Современная и удобная система социальной защиты буквально сопровождает москвичей всю жизнь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В городе полностью обновили Московскую информационную систему технического обслуживания. Теперь она представляет собой современную цифровую платформу, которая позволяет отслеживать распределение выплат и своевременно оказывать поддержку. Кроме того, были созданы единые централизованные базы данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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