Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Панда Катюша стала жить в Московском зоопарке отдельно от мамы Диндин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В дикой природе панды проявляют особую заботу о потомстве и кормят детенышей, пока им не исполнится полтора или два года. Катюше исполнится один год и восемь месяцев 24 апреля.

Диндин заботилась о Катюше и прививала ей необходимые навыки, в том числе учила лазать и группироваться при падении, а также кормила молоком. После этого Катюшу приучили есть бамбук, а затем и морковь.

Сейчас она ест то же, что необходимо для полноценного питания взрослой особи и способствует ее здоровому росту и развитию. В рационе Катюши есть бамбук, морковь, батат, яблоки и панда-кейки, то есть специальный хлеб, который готовится на пару.

"Сейчас Диндин решила, что ее детеныш вырос и готов жить отдельно. У животных этот момент настает резко и быстро. В один день самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию", – добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, мама Катюши начала рычать, фыркать и прогонять детеныша с территории. Поскольку это могло быть опасным для самой Катюши, зоологи зоосада связались с китайскими коллегами, которые посоветовали отселить панд друг от друга.

Сейчас Катюша весит 65 килограммов, хотя Диндин в ее возрасте была почти на девять килограммов легче. Также панда начала посещать ветеринарные тренинги, на которых она позволяет специалистам ощупывать ее живот, осматривать зубы и взвешиваться. Этому она научилась, подражая маме.

В настоящий момент панды могут гулять по очереди по вольеру за счет конструкции павильона "Фауна Китая". Специалисты пробовали воссоединить их через решетчатый шибер, однако Диндин вновь начала вести себя угрожающе. В связи с этим панды продолжают жить раздельно.

Зоологи Московского зоопарка считают, что Катюша готова к отдельной жизни. Ей предстоит пройти период адаптации, во время которого специалисты будут следить за состоянием как мамы, так и детеныша, и консультироваться с китайскими коллегами из Центра сохранения и изучения гигантских панд.

Все желающие могут понаблюдать за жизнью панд по ссылке.

Между тем в Московский зоопарк пополнился морскими зайцами Максом и Чарли. Их привезли в зоосад из передвижного цирка. По словам Акуловой, новые жители зоопарка считаются подростками. Им по семь лет. Она рассказала, что Макс и Чарли прибыли в столицу с дефицитом веса, однако за первый месяц пребывания в учреждении смогли набрать по 15 килограммов.