Госсекретарь США Рубио предложил Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией

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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром предложил Исламабаду помощь Штатов в урегулировании конфликта с Индией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа США.

Отмечается, что в ходе беседы Рубио предложил американскую помощь для начала "конструктивных переговоров во избежание будущих конфликтов". Также госсекретарь Штатов призвал обе стороны конфликта к поиску путей по деэскалации.

Позднее Госдеп США также сообщил о разговоре Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во время разговора американский политик подчеркнул важность восстановления прямой связи между Нью-Дели и Исламабадом.

Ранее Индия заявила об атаке со стороны Пакистана гражданских объектов. По информации Минобороны Индии, Пакистан за ночь с 9 на 10 мая атаковал беспилотниками жилые районы индийской союзной территории Джамму и Кашмир, подвергнув опасности граждан и религиозные объекты.

Обострение на индийско-пакистанской границе произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. В ответ на это Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. В оборонном ведомстве страны добавили, что пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

Кремль призвал Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.