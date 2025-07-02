Военные подразделения выбили ВСУ из населенного пункта Червона Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эксперты отмечают, что успех был достигнут за счет создания условий для блокирования путей подвоза и логистики украинских подразделений. Благодаря изоляции противник был вынужден оставить опорные пункты, линии обороны и населенные пункты.

По данным Минобороны России, с начала СВО уничтожены 663 самолета ВСУ, 283 вертолета, более 60 тысяч беспилотников, свыше 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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