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02 июля, 11:30

Политика

Военные освободили Червону Зирку в Донецкой Народной Республике

Военные освободили Червону Зирку в Донецкой Народной Республике

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Военные подразделения выбили ВСУ из населенного пункта Червона Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эксперты отмечают, что успех был достигнут за счет создания условий для блокирования путей подвоза и логистики украинских подразделений. Благодаря изоляции противник был вынужден оставить опорные пункты, линии обороны и населенные пункты.

По данным Минобороны России, с начала СВО уничтожены 663 самолета ВСУ, 283 вертолета, более 60 тысяч беспилотников, свыше 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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