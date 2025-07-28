Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Из-за сообщений о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и VPN-сервисов в России Роскомнадзор призвал доверять только информации, которую публикуют для пользователей через официальные каналы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мессенджер и другие сервисы станут недоступны в России уже с 1 августа. Однако официально это не подтвердили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.