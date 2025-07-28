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28 июля, 17:15

Технологии

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Сотни пассажиров "Аэрофлота" застряли в Шереметьево из-за отмененных рейсов

Пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" пересадят на самолеты других авиакомпаний

Генпрокуратура подтвердила, что хакерская атака стала причиной сбоя системы "Аэрофлота"

Роскомнадзор призвал доверять официальной информации на фоне слухов о блокировке WhatsApp

Хакерская атака стала причиной сбоя в работе систем "Аэрофлота"

В Сети появились кадры из Шереметьево, где отменили рейсы из-за сбоя

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила и перенесла свыше 50 рейсов из-за сбоя

Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть билеты после восстановления работы системы

"Аэрофлот" из-за сбоя информационных систем отменил больше 50 рейсов

Из-за сообщений о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и VPN-сервисов в России Роскомнадзор призвал доверять только информации, которую публикуют для пользователей через официальные каналы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мессенджер и другие сервисы станут недоступны в России уже с 1 августа. Однако официально это не подтвердили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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