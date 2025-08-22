Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Портал "Госуслуги" подвергся кибератаке из-за рубежа в пятницу, 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что массированная DDoS-атака началась с 12:00. Сейчас портал работает в штатном режиме, но некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при входе из-за системы фильтрации трафика.

Подчеркивается, что атаки успешно отражаются, а данные пользователей находятся под защитой. Для информационной безопасности ресурса была выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита. Она способна обрабатывать миллиарды информационных событий в сутки.

В министерстве также отметили круглосуточную работу технической поддержки, штаба мониторинга и оперативного реагирования для предотвращения и блокирования угроз.

Ранее сбой был зафиксирован в работе сервиса видеоконференций Google Meet. Резкий скачок жалоб произошел 22 августа в период с 11:15 до 11:50, а число сообщений о неполадках достигло 249. Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что не ограничивал работу Google Meet.

