19 августа, 13:09Технологии
Сбой произошел в работе Т-Банка
Фото: 123RF/sasun1990
Сбой произошел в работе Т-Банка, следует из данных портала Downdetector, который позволяет отслеживать возникшие неполадки у сервисов.
За последний час пользователи направили свыше двух тысяч жалоб. В основном сообщения о неполадках поступают из Санкт-Петербурга, Адыгеи, Приморского края, а также из Ленинградской и Московской областей.
Проблемы у клиентов Т-Банка возникли с самим сервисом, а также с мобильным приложением. Некоторые информируют и об общем сбое.
Ранее сбой произошел в работе сервисов СДЭК. По данным Downdetector, поступило более 500 жалоб за сутки. Пользователи сообщали о перебоях в работе сайта, личного кабинета и мобильного приложения.
Больше всего обращений было направлено из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, а также из Ивановской, Новосибирской и Ленинградской областей.
Позже в компании пояснили, что причиной сбоя стали работы на инфраструктуре. Спустя время СДЭК сообщил об их завершении.