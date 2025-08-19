Фото: 123RF/sasun1990

Сбой произошел в работе Т-Банка, следует из данных портала Downdetector, который позволяет отслеживать возникшие неполадки у сервисов.

За последний час пользователи направили свыше двух тысяч жалоб. В основном сообщения о неполадках поступают из Санкт-Петербурга, Адыгеи, Приморского края, а также из Ленинградской и Московской областей.

Проблемы у клиентов Т-Банка возникли с самим сервисом, а также с мобильным приложением. Некоторые информируют и об общем сбое.

Ранее сбой произошел в работе сервисов СДЭК. По данным Downdetector, поступило более 500 жалоб за сутки. Пользователи сообщали о перебоях в работе сайта, личного кабинета и мобильного приложения.

Больше всего обращений было направлено из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, а также из Ивановской, Новосибирской и Ленинградской областей.

Позже в компании пояснили, что причиной сбоя стали работы на инфраструктуре. Спустя время СДЭК сообщил об их завершении.

