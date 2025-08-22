Роскомнадзор не подтвердил ограничение сервиса Google Meet

Фото: depositphotos/BiancoBlue

Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса видеоконференций Google Meet. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ограничительные меры не принимались", – приводит ТАСС заявление Роскомнадзора.

Ранее в работе сервиса видеоконференций Google Meet произошел сбой. Резкий скачок жалоб пользователей зарегистрирован с 11:15 до 11:50 по московскому времени.

В частности, пользователи отмечали неполадки в работе сайта, общий сбой, а также проблемы в работе мобильного приложения и оповещений. Жалобы поступили из Карелии, Ивановской области, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Кроме того, пользователи жаловались на проблемы в работе самой компании Google.

