Сбой зафиксирован в работе сервиса Google Meet

Фото: 123RF/dragoscondrea

Сбой произошел в работе сервиса видеоконференций Google Meet, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Резкий скачок жалоб пользователей зарегистрирован в период с 11:15 до 11:50 по московскому времени. Число сообщений о неполадках достигло 249.

В частности, 36% пользователей указали на сбой в работе сайта, 36% – на общий сбой, 21% – на сбой в работе мобильного приложения, 5% – на сбой в работе оповещений. Жалобы поступили из Карелии (14%), Ивановской области (8%), Москвы (7%), Подмосковья (6%) и Санкт-Петербурга (6%).

В это же время на неполадки в работе самой компании Google пожаловались 149 человек.

Ранее сбой зафиксировали в работе Т-Банка. За час люди направили более двух тысяч жалоб. Они обратили внимание на проблемы в самом сервисе, а также в мобильном приложении.

В основном сообщения поступали из Санкт-Петербурга, Адыгеи, Приморского края, Ленинградской и Московской областей.