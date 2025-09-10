Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Фото: 123RF/nateemee

В работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сообщения о проблемах поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей, к также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Большинство пользователей жалуются на работу мобильного приложения и сбой в оповещениях. Также проблемы отмечаются при использовании сайта и личного кабинета.

До этого сбой в работе мессенджера был зафиксирован 5 сентября. Тогда пользователи сообщали, что не могут отправить сообщения.

Помимо этого, проблемы возникали и в соцсети "ВКонтакте". В частности, пользователи жаловались на трудности с отправкой сообщений. Однако в пресс-службе платформы заявили, что она функционирует в штатном режиме.

