15 сентября, 08:02Технологии
Сбой произошел в работе Starlink
Фото: 123RF/artjazz
Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
По данным портала, на сбои пожаловались около 50 тысяч пользователей. Большая часть из них находится в США. Также перебои зафиксированы на Украине, в Италии, Польше и других странах.
В основном пользователи отмечают сбои в работе интернета, полное отключение связи и проблемы с подключением к Сети.
Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. О проблемах сообщали пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей, к также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Большинство отмечали плохую работу мобильного приложения и сбой в оповещениях.
Помимо этого, проблемы возникали и в соцсети "ВКонтакте". В частности, пользователи жаловались на трудности с отправкой сообщений.