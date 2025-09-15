Сбой произошел в работе Starlink

Фото: 123RF/artjazz

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По данным портала, на сбои пожаловались около 50 тысяч пользователей. Большая часть из них находится в США. Также перебои зафиксированы на Украине, в Италии, Польше и других странах.

В основном пользователи отмечают сбои в работе интернета, полное отключение связи и проблемы с подключением к Сети.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. О проблемах сообщали пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей, к также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Большинство отмечали плохую работу мобильного приложения и сбой в оповещениях.

Помимо этого, проблемы возникали и в соцсети "ВКонтакте". В частности, пользователи жаловались на трудности с отправкой сообщений.