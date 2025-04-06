Беременным школьницам предложили выплачивать до 150 тысяч рублей

В нескольких регионах страны с этого года беременным девушкам, которые продолжают учебу, начали назначать единовременные выплаты. Их размер составит от 100 до 150 тысяч рублей. Речь идет об ученицах на очной форме обучения.

По замыслу инициаторов, мера должна поддержать юных матерей и повысить рождаемость. Однако в обществе инициатива вызвала споры – некоторые считают, что такие выплаты могут подтолкнуть подростков к необдуманным решениям.

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