Телеканал Москва 24 проверит потребительский рынок в новой программе

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Программа "Проверка" начнет вещание 7 апреля на телеканале Москва 24. Вместе с экспертами ведущая Дарья Филиппова будет проводить рейды по торговым центрам.

Цель проекта – изучить последние новинки потребительского рынка, помочь покупателям в спорных ситуациях, дать рекомендации по выбору товаров и предотвратить возможные ошибки потребителей.

Ведущая и съемочная группа лично посетят магазин по обращению зрителей. Они смогут проверить соблюдение условий хранения товаров, наличие необходимых документов и показать реакцию руководства торговых сетей и производителей на выявленные нарушения.

Кроме того, в программе появятся профильные специалисты, включая технологов и шеф-поваров, которые помогут обнаружить нарушения. Они также поделятся советами: как определить свежесть продукта, расшифровать состав на этикетке или идеально приготовить блюдо.

Зрители проекта смогут увидеть разговоры с продавцами и производителями, а также реакцию сетей на выдвинутые претензии. Помимо проверок и расследований, в эфире появятся разборы упаковок продуктов и мастер-классы, которые помогут сэкономить средства.

Для проведения проверки нужно обратиться в телеграм-канал редакции. Программу будут показывать на телеканале Москва 24 в 14:40 по понедельникам, средам и пятницам.

Между тем с 31 марта в эфире телеканала Москва 24 начали показывать проект "Миллион вопросов". Программа посвящена различным темам: от здоровья и образования до экологии и юридических аспектов жизни.

Особенностью "Миллиона вопросов" стал интерактив со зрителями – отправить свои вопросы можно в течение всего эфира. Для участия в проекте нужно позвонить на горячую линию +7 (499) 257 53 07 или перейти по QR-коду в эфире телеканала и задать свой вопрос.