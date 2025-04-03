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03 апреля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать консервированного тунца

Эксперт рассказала, как выбрать консервированного тунца

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Владелец интернет-магазина рыбы и морепродуктов Татьяна Мазур рассказала, как выбрать консервированного тунца. По ее словам, маркировка должна быть выбита прямо на банке с продуктом. Если она напечатана, желательно проверить, не стираются ли символы.

Также она отметила, что лучше всего выбирать консервы из тунца, которые произведены там, где добывался этот тунец, но в России производят хорошие и качественные вкусные консервы из замороженного сырья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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