Эксперт рассказала, как выбрать консервированного тунца

Владелец интернет-магазина рыбы и морепродуктов Татьяна Мазур рассказала, как выбрать консервированного тунца. По ее словам, маркировка должна быть выбита прямо на банке с продуктом. Если она напечатана, желательно проверить, не стираются ли символы.

Также она отметила, что лучше всего выбирать консервы из тунца, которые произведены там, где добывался этот тунец, но в России производят хорошие и качественные вкусные консервы из замороженного сырья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.