Шеф-повар рассказал, как выбрать вкусный хот-дог

Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, на что обратить внимание при покупке готового хот-дога. По его словам, большое значение имеет чистота внутри производственного помещения и количество гостей, ожидающих свой заказ. Чем их больше, тем выше вероятность купить вкусный продукт.

Классический хот-дог состоит из булки, сосиски или колбаски из свинины, говядины или курицы, а также кетчупа и горчицы. Федотьев подчеркивает, что в изделии не должно быть синтетических консервантов, таких как фосфат натрия, а также нитрит или нитрат натрия.