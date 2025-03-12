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12 марта, 08:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как выбрать вкусную и качественную шаурму

Шеф-повар рассказал, как выбрать вкусную и качественную шаурму

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Бренд-шеф Андрей Забелин рассказал, как определить вкусную и качественную шаурму. Например, если перед киоском, где ее готовят, собралась очередь, шанс того, что блюдо получится хорошим, будет довольно высоким. Кроме того, повар должен иметь перчатки и головной убор, а рабочие поверхности должны быть чистыми.

В состав качественной шаурмы входят мясо, лаваш, лук, помидоры, огурцы и соус. Продукт должен иметь золотистую корочку и быть плотно скрученным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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