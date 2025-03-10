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10 марта, 07:45

Общество

Москвичи показали кадры рассвета в разных районах города

Москвичи показали кадры рассвета в разных районах города

До 10 градусов тепла ожидается в Москве 10 марта

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Москвичей предупредили об опасности тонкого льда

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей.

Телезрители прислали красивые кадры рассвета. Они сняли видео в Бутово, Ясенево и подмосковном городе Видное.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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