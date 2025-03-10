10 марта, 07:45Общество
Москвичи показали кадры рассвета в разных районах города
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей.
Телезрители прислали красивые кадры рассвета. Они сняли видео в Бутово, Ясенево и подмосковном городе Видное.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.