Льготная ипотека для семей с одним ребенком может появиться в России

В России могут расширить семейную ипотеку. Сейчас в правительстве обсуждается такой вопрос. Новый формат господдержки может быть распространен, например, на семьи с одним ребенком до 18 лет. Совместный документ готовят Минфин и Минстрой.

Как следует из поручений после совещания у вице-премьера Александра Новака, специалисты должны до 25 марта проанализировать все "за" и "против" и спрогнозировать возможные последствия после того, когда такой вид государственной поддержки заработает.

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