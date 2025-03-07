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07 марта, 07:15

Общество

Льготная ипотека для семей с одним ребенком может появиться в России

Льготная ипотека для семей с одним ребенком может появиться в России

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В России могут расширить семейную ипотеку. Сейчас в правительстве обсуждается такой вопрос. Новый формат господдержки может быть распространен, например, на семьи с одним ребенком до 18 лет. Совместный документ готовят Минфин и Минстрой.

Как следует из поручений после совещания у вице-премьера Александра Новака, специалисты должны до 25 марта проанализировать все "за" и "против" и спрогнозировать возможные последствия после того, когда такой вид государственной поддержки заработает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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