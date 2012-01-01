Эндокринолог Яковенко назвал главные причины развития остеопороза

Дефицит элементов, физической активности и некоторых гормонов снижает плотность костей. Подробнее об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации по остеопорозу Владимир Яковенко в программе "Доктор 24".

Опасность заболевания

Остеопороз – это хроническое заболевание, которому свойственна повышенная хрупкость костей, рассказал Владимир Яковенко. Патология опасна, ведь приводит к переломам при незначительном воздействии: падении с высоты собственного роста или во время подъема тяжестей.





Владимир Яковенко врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации по остеопорозу Компрессионные позвонки часто страдают от переломов – складываются, как губка, при подъеме тяжестей. В самых сложных случаях повреждения происходят в области ребер во время чихания.

Причины и лечение

Дефицит эстрогенов – одна из причин развития остеопороза. Это состояние характерно для женщин после менопаузы, отметил врач. Также заболевание часто диагностируется у пациентов старше 50 лет, но иногда возникает у молодых из-за недостатка костной массы.





Владимир Яковенко врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации по остеопорозу Стоит отметить, что при остеопорозе пациенты могут не заметить перелома, испытав только незначительную боль. Иногда ее вообще нет. Дело в том, что повреждение часто происходит компрессионно, то есть позвонки сплющиваются. Поэтому такие патологии нередко обнаруживают на рентгене, когда пациент обращается по другим причинам.

Также хроническое заболевание костей развивается при приеме гормональных препаратов, в частности глюкокортикостероидов. Они используются для лечения аутоиммунных заболеваний.

Дефицит спорта тоже отражается на состоянии костной ткани, поэтому важно исключить этот фактор риска, добавил врач.

Чтобы избежать развития остеопороза, следует:

правильно питаться: употреблять белок (не менее грамма на килограмм массы тела) и пищу с содержанием кальция;

отказаться от вредных привычек, в частности курения и употребления алкоголя;

заниматься физической активностью.

Также важно принимать витамин D. Однако его действие менее эффективно, чем изменение образа жизни, заключил Яковенко.

