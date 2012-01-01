Эндокринолог Яковенко назвал главные причины развития остеопороза

Дефицит элементов, физической активности и некоторых гормонов снижает плотность костей. Подробнее об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации по остеопорозу Владимир Яковенко в программе "Доктор 24".
Опасность заболевания
Остеопороз – это хроническое заболевание, которому свойственна повышенная хрупкость костей, рассказал Владимир Яковенко. Патология опасна, ведь приводит к переломам при незначительном воздействии: падении с высоты собственного роста или во время подъема тяжестей.
Причины и лечение
Дефицит эстрогенов – одна из причин развития остеопороза. Это состояние характерно для женщин после менопаузы, отметил врач. Также заболевание часто диагностируется у пациентов старше 50 лет, но иногда возникает у молодых из-за недостатка костной массы.
Также хроническое заболевание костей развивается при приеме гормональных препаратов, в частности глюкокортикостероидов. Они используются для лечения аутоиммунных заболеваний.
Дефицит спорта тоже отражается на состоянии костной ткани, поэтому важно исключить этот фактор риска, добавил врач.
Чтобы избежать развития остеопороза, следует:
- правильно питаться: употреблять белок (не менее грамма на килограмм массы тела) и пищу с содержанием кальция;
- отказаться от вредных привычек, в частности курения и употребления алкоголя;
- заниматься физической активностью.
Также важно принимать витамин D. Однако его действие менее эффективно, чем изменение образа жизни, заключил Яковенко.