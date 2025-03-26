Около 14,5 млн сертификатов на маткапитал получили российские семьи с 2007 года

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Около 14,5 миллиона сертификатов на маткапитал получили семьи в России с момента запуска президентом программы в 2007 году. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о деятельности кабмина в прошлом году.

Премьер-министр напомнил, что программа маткапитала была продлена до 2030 года включительно. Особое внимание, как уточнил Мишустин, уделено многодетным семьям. Например, по требованию Владимира Путина в стране установили единый статус для подобных семей.

Кроме того, для многодетных семей предоставляются льготы, например, повышенный налоговый вычет или субсидия в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Последней, по словам председателя правительства России, воспользовались около 160 тысяч семей.

Кабмин в прошлом году также увеличил помощь родителям, которые воспитывают детей, и расширил их социальные гарантии.

"В предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам", – отметил Мишустин.

Он также обратил внимание на то, что сейчас родители получают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу.

"Системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях, и конечно, она обязательно будет продолжена. Так же, как и сейчас, – с учетом обратной связи от граждан", – заключил председатель правительства.

Минтруд ранее предложил перевести программу маткапитала в бессрочный формат. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, это необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.

Более того, Общественная палата предложила увеличить маткапитал за рождение третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Выплаты смогут получать семьи, в которых дети появились с 1 января текущего года. Меры призваны стимулировать рождаемость у женщин в возрасте от 30 до 40 лет.

