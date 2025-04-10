Москвичам пообещали 19 градусов тепла на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в столице на следующей неделе, с 14 по 20 апреля, может подняться до 19 градусов тепла. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Потепление начнется с 14-го числа, понедельника. Погода будет определяться гребнем антициклона, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается. В начале недели ночью еще сохранятся отрицательные температуры, от 0 до минус 4 градусов", – прокомментировала она.

Днем 14-го числа в столице будет от 10 до 12 градусов тепла при умеренном юго-западном ветре. Для середины апреля такая температура ниже климатической нормы на 2–3 градуса и больше соответствует началу апреля.

Но с каждым днем она будет повышаться, а к середине недели дневные температуры будут достигать 17–19 градусов.

"Собственно говоря, и ночная температура станет положительная. С учетом этого начнется таяние снега", – добавила Позднякова.

По ее информации, на Пасху, 20 апреля, весь снег растает, а температура воздуха в дневное время будет достигать от 18 до 19 градусов. К этому времени температурные значения вернутся к норме, что компенсирует недостаток тепла, который ощутили горожане в первые недели апреля.

По последним данным синоптиков, сугробы в столичном регионе выросли до 30 сантиметров. Это произошло после сильных снегопадов. При этом высота снега в Москве достигает от 16 до 23 сантиметров, в зависимости от расположения городских метеостанций.

Столичные специалисты продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

