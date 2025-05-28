Более 60 рейсов отменены в столичных аэропортах из-за ограничений

Фото: depositphotos/Shebeko

Из-за ограничений в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский были отменены 62 рейса и задержаны более чем на два часа 52 самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, за время действия мер безопасности еще 55 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Кореняко акцентировал внимание, что со всеми пассажирами данных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропортов. Более того, он заверил, что спорные моменты будут решаться в пользу клиентов.

Помимо этого, представитель Росавиации напомнил, что в случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам, ожидающим отправления, следующие услуги:



возможность посещения комнаты матери и ребенка (с детьми до семи лет);

право на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте;

прохладительные напитки, если ожидание длится более двух часов; горячее питание, если ожидание рейса более четырех часов (днем – каждые шесть часов, ночью – каждые восемь часов);

размещение в гостинице, если ожидание более восьми часов днем или шести часов – ночью;

трансфер до гостиницы и обратно, если та предоставляется бесплатно;

хранение багажа пассажиров.

Запрет на прием и вылет самолетов вводился на фоне отражения атак беспилотников ночью в среду, 28 мая, в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В данный момент все авиагавани работают штатно.

Ограничения повлекли за собой корректировку расписания в некоторых авиакомпаниях. В частности, изменения коснулись "Уральских авиалиний", "Аэрофлота" и "Победы". Права граждан в связи с этим контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.