Аэропорт Шереметьево предупредил о корректировках в расписании

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В расписании столичного аэропорта Шереметьево могут возникнуть корректировки из-за вводимых ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

"Шереметьево за прошедшую ночь принял ряд рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на запасной аэродром, также на запасной аэродром ушли часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево", – говорится в сообщении.

Указывается, что в течение дня среды, 28 мая, возможны задержки рейсов. В связи с этим авиакомпании осуществляют вынужденные изменения расписания, включая отмену и объединение рейсов.

Также на фоне ограничений в аэропорту усилена работа персонала и наземных служб. В терминалах проводится работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета. Как подчеркнул аэропорт, пассажиров обеспечивают обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами.

Граждан призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией через колл-центры авиакомпаний.

Временные ограничения были введены в столичном аэропорту Шереметьево ночью 28 мая. Запреты также коснулись Домодедово, Внуково и Жуковского.

В настоящее время они сняты. Как объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения объявлялись для обеспечения безопасности полетов.

