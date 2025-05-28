Временные ограничения сняты в аэропортах Московского региона

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Временные ограничения сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавани возобновили работу в 07:15 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево остановили работу в ночь на среду, 28 мая. Они временно не принимали и не отправляли рейсы. Также запреты коснулись аэропортов Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля.

В Минтрансе России до этого напоминали авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

