28 мая, 07:36Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Московского региона
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Временные ограничения сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Авиагавани возобновили работу в 07:15 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево остановили работу в ночь на среду, 28 мая. Они временно не принимали и не отправляли рейсы. Также запреты коснулись аэропортов Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля.
В Минтрансе России до этого напоминали авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.