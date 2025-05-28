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Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты в этих городах временно не принимают и не отправляют самолеты.

Также ограничения были введены в столичных авиагаванях Внуково и Жуковский. Кроме того, они коснулись Домодедово. Аэропорты не принимают и не выпускают воздушные суда.

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