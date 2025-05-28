Ограничения сняты в аэропортах Иванова, Калуги, Владимира и Ярославля

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Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах во Владимире, Иванове, Калуге и Ярославле. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что эта мера была необходима для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения в аэропортах Владимира, Иванова, Калуги и Ярославля были введены в ночь на среду, 28 мая. Аэропорты в этих городах временно не принимали и не отправляли рейсы.

До этого временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов в ночь на 28 мая, были сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Воздушные судна смогли возобновить работу рано утром.

В связи с тем, что из-за ограничений аэропорты не могут отправлять и принимать самолеты, Минтранс России напомнил авиакомпаниям, как необходимо действовать при задержке рейсов. Например, в авиационных правилах прописано, что перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

