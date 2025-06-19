Врачи рассказали, для кого может быть опасна клубника

Врачи рассказали, что клубника может быть опасна для людей, у которых есть аллергия на пыльцу березы. По их словам, это связано с тем, что некоторые белки, содержащиеся в пыльце, схожи с белками, содержащимися в клубнике.

Эксперты отмечают, что есть так называемая перекрестная аллергия. Люди, которые чувствительны к пыльце березы, скорее всего, будут достаточно чувствительны к клубнике, а также ко всем косточковым плодам, таким как черешня, вишня, персики, абрикосы и слива.

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