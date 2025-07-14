До 30 градусов тепла и кратковременные дожди прогнозируются в Москве 14 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 28 до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 14 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, местами сильные. В Подмосковье будет от 26 до 31 градуса тепла, в некоторых районах возможны осадки и гроза.

Ветер северный. Его порывы – от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра могут достигнуть до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 14 и 15 июля выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков. По его данным, температура воздуха в эти два дня будет составлять от 26 до 29 градусов, что на 5 градусов выше нормы.

Также в МЧС по Московской области предупредили, что в столице 14 июля ожидаются ливни и грозы, а во второй половине дня возможен град. Горожан просят соблюдать бдительность и не оставлять без присмотра детей.

