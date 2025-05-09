09 мая, 11:25Город
Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы.
Колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем была представлены разными типами беспилотников и барражирующих боеприпасов, среди которых "Орлан-10", "Орлан-30", ZALA, "Ланцет-51" и "Ланцет-52", а также "Гарпия" и "Герань".
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.
В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.
Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.