Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы.

Колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем была представлены разными типами беспилотников и барражирующих боеприпасов, среди которых "Орлан-10", "Орлан-30", ZALA, "Ланцет-51" и "Ланцет-52", а также "Гарпия" и "Герань".

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.

Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.