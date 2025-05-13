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13 мая, 21:15

Транспорт

Москва может стать площадкой для эксперимента по регулированию электросамокатов

Москва может стать площадкой для эксперимента по регулированию электросамокатов

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Москва может стать экспериментальной площадкой, на которой будут проверять эффективность разных правил аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

С таким предложением ранее выступил спикер ГД Вячеслав Володин. Позже его инициативу поддержал глава Московской городской думы Алексей Шапошников.

Результаты могут лечь в основу всероссийской законодательной базы в этой сфере. Дальше уже каждый регион с учетом собственной специфики сможет добавлять свои меры регулирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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