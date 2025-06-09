Более 7 тыс браков было зарегистрировано в Москве в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 7,2 тысячи браков было зарегистрировано в столице в мае 2025 года. Показатель на 43% превышает прошлогодний и является рекордным за последние 10 лет, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Его цитирует Агентство "Москва".

"Май стал самым популярным месяцем для заключения брака с начала года. Это связано в том числе с большим количеством "красивых" дат: в этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием пятерок", – пояснила она.

Например, самой популярной датой стало воскресенье, 25 мая. В этот день в Москве поженились более тысячи пар. Уханева отметила, что свадьбы в торжественной обстановке можно было провести не только во дворцах бракосочетания, но и на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". В мае открыли несколько новых локаций, а также начали сезон летних регистраций.

До текущего года рекордное число браков за 10 лет в мае было заключено в 2022 году – около 5,5 тысячи свадебных церемоний. В 2015 году цифра была почти такой же – более 5,4 тысячи, что также было связано с популярностью красивых дат с сочетанием пятерок.

В мае 2025 года большинство пар в Москве предпочли регистрировать брак в Дворце бракосочетания № 1. В этом самом популярном дворце было создано более 760 семей.

На втором месте по популярности оказался Дворец бракосочетания № 4, а на третьем – Шипиловский Дворец бракосочетания.

Среди выездных площадок проекта "Новые адреса счастья" наибольшее количество браков было заключено на площадке Башня ОКО ресторана Birds. Также в мае популярностью пользовались гостиница "Националь" и библиотека-читальня имени Пушкина.

В столице есть более 50 мест, где можно провести торжественные церемонии. Среди них – дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Чтобы выбрать подходящее место, можно воспользоваться сервисом "Наша свадьба" на портале mos.ru. Это самый полный гид по свадебным локациям в мегаполисе.

Фильтры позволяют задать нужные параметры: вид площадки, стиль интерьера и другие детали. Там же можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальную вместимость гостей и многое другое. На страницах площадок представлено подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал "Госуслуги", на mos.ru или в дворцах бракосочетания. Стоимость государственной пошлины составляет 350 рублей.

Ранее столичные ЗАГСы провели церемонию в рамках показа мод во Дворце бракосочетания № 1. Исторические интерьеры и модный показ стали декорациями для регистрации брака пары – лица бренда. Гости смогли отдохнуть во внутреннем дворике дворца, а сам показ проходил внутри.

Свидетелями свадьбы стали звездные гости, в числе которых Ксения Собчак, Эвелина Хромченко, Гоша Рубчинский и другие.