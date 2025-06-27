Концерты, тренировки и экскурсии пройдут в столичных парках в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 27 по 29 июня для москвичей и туристов пройдет развлекательная программа в парках Москвы. Они могут посетить экскурсии, лекции, танцевальные уроки и другое, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пятницу, 27 июня, на главной сцене сада имени Баумана в 19:00 выступит певица Rofman с репертуаром в жанрах инди и блюз. В это же время в парке "Ходынское поле" пройдет занятие по йоге. К участию приглашаются совершеннолетние гости, купить билет на тренировку можно на сайте.

В парке "Кузьминки" с 27 по 29 июня состоится фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние". Люди смогут посетить конные шоу, театрализованные представления, принять участие в играх и мастер-классах. Вход свободный.

В субботу, 28 июня, москвичи и гости столицы приглашаются на забег, который пройдет в 09:00 в парке "Северное Тушино" для всех желающих от 14 лет. В 14:00 для гостей старше шести лет пройдет мастер-класс по созданию открытки в технике квиллинг, а в центре "Северное сияние" состоится урок по написанию городского пейзажа. Вход на мастер-классы свободный.

В 15:00 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 посетители могут посмотреть фильм "Разыграем карагод" из цикла "Мировая деревня". Вход свободный, возрастной ограничение – 12+.

С 09:00 до 11:00 в парке Олимпийской Деревни будет забег Run with Love в поддержку животных, находящихся в приютах. Поучаствовать в мероприятии могут все желающие старше шести лет.

С 10:00 до 13:00 в парке имени Юрия Лужкова состоятся детские соревнования по скейтбордингу. Гостей ждут гонки, джем и форматы для начинающих. В саду "Эрмитаж" с 11:00 до 12:00 пройдет тренировка по энергойоге. Для посетителей подготовили медитативные и вокальные практики, вход свободный.

На пляже № 3 в Серебряном Бору с 11:00 до 11:45 инструкторы проведут занятие по стретчингу, а с 14:00 до 14:45 горожане могут попробовать себя в зумбе. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" с 11:00 до 14:00 пройдет художественный пленэр. Для участия необходимо взять с собой этюдник, холсты, краски, кисти, скетчбук, маркеры или карандаши, а также складной стул.

В выходные с 12:00 до 19:00 в саду имени Баумана будут мероприятия, во время которых гости смогут окунуться в атмосферу старины и отправить почтовую открытку. В 19:00 будет выступать певица Катя Рикеда.

На центральной площади Измайловского парка 28 июня пройдет XVII Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", который объединит соревнования по брейк-дансу, воркауту, BMX Flatland, панна-футболу, а также конкурс граффити. В 16:00 на сцене усадьбы Деда Мороза все желающие посмотрят детский спектакль-перформанс "Аленький цветочек".

В 14:00 в парке имени Прямикова союз художниц "Эхо" проведет мастер-классы в честь закрытия выставки акварелисток Ольги Смоляк и Анны Власовой. Вход свободный, возрастное ограничение – 12+.

В 15:00 в Лианозовском парке посетители старше шести лет могут пойти на экскурсию в Музей славянской культуры имени Константина Васильева, в ходе которой они погрузятся в мир русского искусства.

Еще одна бесплатная экскурсия запланирована в 15:00 в Бирюлевском дендропарке у ротонды. Москвичи и туристы узнают об истории парка и познакомятся с его зелеными зонами. В 18:00 в экоцентре проведут бесплатные игры в "Мачи Коро", "Братство волка" и другие. В 16:00 там же выступит рок-группа The Man Who с авторским материалом.

С 16:00 до 18:00 в парке 50-летия Октября состоится оздоровительная прогулка протяженностью шесть километров. По пути запланированы три остановки для выполнения укрепляющей гимнастики.

В 13:00 в парке "Красная Пресня" будут музыкальные мастер-классы, а в 17:00 пройдет концертная программа, в рамках которой свыше 50 участников покажут свои номера.

В музее-усадьбе "Люблино" в 18:00 благотворительный арт-проект "Вместе – в искусство добра" представит концертную постановку оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро". В мраморном зале дворца Н. А. Дурасова состоится представление под классическую музыку композитора. Билеты доступны на сайте.

В воскресенье, 29 июня, с 07:30 до 13:00 в парке "Фили" будет проходить забег "Сочный полумарафон". С 12:00 до 12:30 для всех желающих состоится детский забег.

В 11:00 на пляже № 3 Серебряного бора все желающие могут заняться йогой, а в 14:00 – посетить функциональную тренировку. С 11:00 до 11:45 в парке "Москворецкий" состоится занятие по стретчингу, а с 14:00 до 14:45 – йога на пляже.

В парке "Ходынское поле" в 12:00 будет занятие по скандинавской ходьбе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для участия необходимо приобрести билет на сайте.

В это же время в саду "Эрмитаж" начнется экскурсия про историю этого места. Регистрация доступна через сервис "Мосбилет", участие бесплатное. В саду имени Баумана пройдет серия летних пленэров, а в 19:00 в овальной беседке состоится вечер импровизированной музыки.

В парке "Северное Тушино" в 14:00 проведут занятие "Летний дворик", во время которого гости нарисуют деревенский пейзаж. В 15:30 будут показывать комедию-драму об отношениях в семье "Коля, домой!", а завершит день кинопоказ в демонстрационном зале подводной лодки.

Между тем в парке искусств "Музеон" заработал летний кинотеатр "Москино". Площадка будет доступна для посещения весь теплый сезон. Граждане смогут ознакомиться с авторскими работами, новинками кинопроката, фестивальными хитами и мировой классикой.