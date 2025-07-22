Синхронистки из России впервые за 27 лет не взяли золото ЧМ в группе

Фото: ТАСС/АР/Lee Jin-man

Российским синхронисткам впервые за 27 лет не удалось взять золото чемпионата мира по водным видам спорта в групповых упражнениях. Об этом сообщает ТАСС.

За свое выступление на соревнованиях в Сингапуре спортсменки набрали 300,6183 балла и заняли второе место, уступив представительницам Китая (307,8001 балла). Третье место досталось спортсменкам из Испании (294,8575 балла).

В групповых соревнованиях в произвольной программе 20 июля россиянки участия не принимали.

До этого российские синхронистки неизменно становились победительницами обоих соревнований, однако в 2022, 2023 и 2024 годах российская команда была отстранена.

Ранее синхронистки из России Майя Дорошко и Татьяна Гайдай забрали бронзовую медаль за выступление в технической программе дуэтов. В результате российские спортсменки впервые с 2001 года не завоевали золото ЧМ. Медаль Дорошко и Гайдай стала третьей наградой российских спортсменов.